Antiga escola da Espiçandeira cedida à Junta de Meca

Foi aprovada em reunião de câmara de Alenquer a minuta do contrato de comodato a celebrar entre o município e a freguesia de Meca, visando a cedência da antiga escola primária da Espiçandeira, actualmente desactivada. A Junta de Freguesia de Meca compromete-se a manter e conservar o espaço, que será utilizado para actividades culturais, eventos comunitários e instalação da mesa de voto nas eleições.
O edifício municipal esteve em funcionamento como escola durante décadas, mas encontra-se sem uso há cerca de 17 anos. Por se tratar de um bem do domínio público e com potencial para acolher eventos e dinamizar a vida associativa da freguesia, a câmara entende não haver impedimento à sua cedência. A Junta de Freguesia de Meca tem vindo a utilizar o edifício de forma pontual, nomeadamente para eventos próprios, festas populares e como local de voto em actos eleitorais. Ao formalizar agora a cedência do imóvel através de contrato de comodato, garante-se a sua reactivação e utilização contínua pela população.

