Antiga escola fixa de trânsito de Santarém deu lugar a espaço de lazer

Espaço no populoso bairro do Sacapeito esteve muitos anos sem uso e ao abandono.

A antiga escola fixa de trânsito de Santarém, que esteve sem préstimo e ao abandono durante muitos anos, foi reconvertida num espaço de lazer no bairro do Sacapeito. Foi removida parte da vedação, requalificados os bancos de jardim e os passeios, foram podadas as árvores e foi colocada mais iluminação.

“Netos e avós, pais e filhos podem agora desfrutar desta área que até ao momento estava encerrada e sem qualquer manutenção. É um espaço de estadia e recreio, de bairro, intergeracional, com grande importância pois permite ser um espaço de refúgio sombra na malha urbana com uma área de abrangência e impacto significativo”, diz o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD).

A antiga escola fixa de trânsito de Santarém, situada nas proximidades das piscinas municipais do Sacapeito e da sede do Vitória de Santarém, esteve ao abandono durante alguns anos, situação que foi merecendo comentários críticos ao longo dos tempos. Em 2013, o espaço, propriedade do município, voltou a funcionar graças à Associação de Jovens e de Intervenção Cívica do Ribatejo, que investiu cerca de 10 mil euros na recuperação do local. Mas entretanto o espaço voltou a ficar sem uso regular.