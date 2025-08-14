António Camilo recandidata-se à Câmara da Golegã para dar continuidade ao trabalho feito

António Camilo é presidente da Câmara da Golegã desde 2021 e recandidata-se este ano pelo movimento “2025 por todos”.

O presidente da Câmara da Golegã vai recandidatar-se nas eleições de Outubro pelo movimento “2025 por todos”, que sucede ao projecto “2021 é o ano”, com o qual venceu nas últimas autárquicas. António Camilo, que também preside à Associação Feira Nacional do Cavalo, desempenhou anteriormente funções como técnico superior de contabilidade na autarquia e foi presidente da Junta de Freguesia da Golegã, entre 2013 e 2021. Em declarações à Lusa, o autarca afirmou que “mais de 90% do programa eleitoral de 2021 foi cumprido” e que pretende “dar continuidade ao trabalho feito, alargando horizontes e apostando em novas infraestruturas”.

António Camilo destacou o alargamento do recinto da Feira Nacional do Cavalo, a criação de melhores condições para visitantes e comerciantes, e a construção de um novo pavilhão multiusos, “substituindo o actual equipamento desportivo considerado “obsoleto”. António Camilo revelou ainda que está previsto o início da construção de um picadeiro coberto e a instalação de iluminação no centro de alto rendimento da Golegã, com financiamento já aprovado. Na área das infraestruturas, o candidato apontou como prioridade a remodelação da rede de abastecimento de água nas freguesias de Azinhaga e Pombalinho, referindo ainda que na área da cultura e turismo pretende reforçar a valorização de equipamentos como o Museu Municipal Martins Correia e a Casa Estúdio de Carlos Relvas. Na vertente social, o autarca anunciou como prioridade a reabilitação de habitações sociais e a construção de 52 fogos com rendas a custos controlados, pretendendo ainda reduzir gradualmente o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), com o objectivo de atingir a taxa mínima de 0,30%.

O executivo municipal da Golegã é actualmente composto por três eleitos do movimento “2021 é o ano” e dois do PS. Além da candidatura de António Camilo, já são conhecidas as candidaturas de Válter Ferreira pela CDU (PCP/PEV), Ana Caixinha pelo PS e Miguel Cotrim pelo Chega.