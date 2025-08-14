uma parceria com o Jornal Expresso

Assembleia Municipal de VFX reconhece interesse público do Centro Hípico Quinta da Boa Vista

A Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira reconheceu o interesse público municipal do Centro Hípico Quinta da Boa Vista, localizado em São João dos Montes. A proposta já tinha sido aprovada em reunião de câmara e teve agora o aval da assembleia municipal com um voto contra do eleito do PAN.
O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), referiu que a proposta surgiu no âmbito dos 18 municípios fundadores da Associação de Municípios Portugueses do Cavalo, criada em Abril deste ano, onde se inclui VFX. Considera o município que a quinta, liderada pelo empresário vilafranquense e treinador de equitação Nuno Oliveira, tem um papel relevante na prática do desporto equestre, sendo que a prática deste desporto especializado contribui, na óptica da câmara, para a promoção de turismo de qualidade no concelho. “Tem como objectivo promover e valorizar a actividade equestre, numa vertente lúdica e desportiva de natureza”, refere a proposta.
A escola de equitação tem, segundo a proposta, 16 cavalos para a modalidade de ensino e obstáculos, contando com 140 alunos entre os 6 e os 17 anos. O turismo equestre, passeios a cavalo e a quinta pedagógica do centro hípico são outros dos factores que levaram a câmara a declarar o interesse público do centro.
O eleito do PAN, Nelson Batista, questionou se a quinta é de acesso universal e se os munícipes têm acesso ao centro. Considerou ainda que a proposta não vai beneficiar em nada a população e, por isso, votou contra. João Milheiro, da bancada da CDU, deixou um alerta de que existem actividades comerciais constituídas como associações e que, depois de verem reconhecido o interesse municipal, requerem utilidade pública e são abrangidas pela isenção de IRC, apesar de pouco terem de carácter associativo. “Isto começa a ser prática recorrente, e vê-se muito no país empresas disfarçadas de associações para não pagar IRC, e com isto estamos a promover a descapitalização do Estado. Depois dizemos que não temos dinheiro para isto e aquilo”, sublinhou.

