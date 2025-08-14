Bloco de Esquerda apresenta Catarina Lourenço à Câmara de Vila Franca de Xira

A cabeça de lista do Bloco de Esquerda à Câmara de Vila Franca de Xira será Catarina Lourenço, médica, professora universitária e investigadora na área das neurociências. Catarina Lourenço, recorde-se, tem sido eleita na Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e tem assumido, enquanto substituta, o lugar de deputada municipal pelo BE.

Como cabeça de lista à assembleia municipal, o partido anunciou a escolha de Luís Santos, gestor de risco, formado em economia e ciências do trabalho. O mandatário da candidatura será José Ferreira, comerciante, membro do Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral e da comissão para os direitos do povo maubere.