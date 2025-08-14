Délio Pereira quer voltar a ser presidente da Junta do Cartaxo e Vale da Pinta
Candidato socialista já liderou essa união de freguesias entre 2013 e 2021, antes de ser conquistada pelo SPD.
Délio da Silva Pereira foi presidente da Junta de Freguesia do Cartaxo e Vale da Pinta entre 2013 e 2021 e pretende voltar ao poder, sendo novamente candidato pelo PS à presidência dessa autarquia. O advogado de 63 anos, especializado em Fiscalidade e Administração Pública, residente no Cartaxo, assume a candidatura “com um enorme sentimento de missão e apresenta-de ao eleitorado “com uma equipa capaz de enfrentar desafios, para todos servir e defender”. O candidato é um dos fundadores da Associação Cultural e Recreativa “Gentes do Cartaxo”, que iniciou as Festas da Cidade, em homenagem a São João Baptista em 2007. É actualmente presidente da assembleia-geral da Associação Cultural e Recreativa ”Rancho Folclórico do Cartaxo” e presidente do conselho fiscal do Jardim de Infância do Cartaxo.