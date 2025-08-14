Empresário Alexandre Costa lidera candidatura do Chega em Rio Maior

Alexandre Costa está ligado ao ramo automóvel e candidata-se pela primeira vez à liderança da Câmara de Rio Maior.

O empresário Alexandre Costa é o cabeça de lista do Chega à Câmara de Rio Maior, tendo como principais apostas o desenvolvimento económico e social do concelho, disse o candidato à Lusa. Alexandre Costa decidiu avançar com a candidatura que pretende “aumentar a atractividade para as empresas se fixarem em Rio Maior”. O candidato sublinhou “a importância do desenvolvimento económico” no concelho, que “tem perdido muitas oportunidades”, ressalvando estar também “muito atento à parte social”.

Considerando “a localização estratégica de Rio Maior, entre Santarém e Caldas da Rainha, Alexandre Costa defende a necessidade de “eliminar as portagens da autoestrada 15” e de melhorar as “acessibilidades entre as freguesias e a sede de concelho”. Só assim, acrescentou, será possível “atrair empresas e investimento” e “criar condições para atrair emigrantes que deixaram a sua terra”, nomeadamente através de “incentivos fiscais”.

O Chega, que nas últimas eleições legislativas foi a segunda força política mais votada no concelho (com 26,94 % dos votos, a seguir à AD que obteve 37,66 % dos votos), irá concorrer em todas as freguesias de Rio Maior, segundo o candidato. Alexandre Costa, de 35 anos, é empresário do ramo automóvel e esteve ligado à direcção da Associação Empresarial de Rio Maior. É o terceiro candidato conhecido em Rio Maior, onde tinha sido já anunciada a candidatura do actual vereador Miguel Paulo, pelo PS, e do actual presidente do executivo, Luís Filipe Santana Dias, pela coligação PSD/CDS-PP.