José Damião é o candidato da CDU à freguesia da Zibreira

José Damião, 66 anos, é o primeiro candidato da lista da CDU à Assembleia de Freguesia da Zibreira nas próximas eleições autárquicas, anunciou a comissão coordenadora concelhia de Torres Novas daquela coligação. No mesmo comunicado a CDU sublinha que a Zibreira é uma das freguesias do concelho de Torres Novas a que os TUT [Transportes Urbanos Torrejanos] também não vão e onde “um multibanco acessível a toda a população é urgente e necessário”.