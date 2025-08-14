uma parceria com o Jornal Expresso

José Damião é o candidato da CDU à freguesia da Zibreira
José Damião é a escolha da CDU para a freguesia da Zibreira - foto DR

José Damião, 66 anos, é o primeiro candidato da lista da CDU à Assembleia de Freguesia da Zibreira nas próximas eleições autárquicas, anunciou a comissão coordenadora concelhia de Torres Novas daquela coligação. No mesmo comunicado a CDU sublinha que a Zibreira é uma das freguesias do concelho de Torres Novas a que os TUT [Transportes Urbanos Torrejanos] também não vão e onde “um multibanco acessível a toda a população é urgente e necessário”.

