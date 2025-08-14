Livre concorre pela primeira vez às autárquicas em Vila Franca de Xira
Pela primeira vez o Livre concorre à Câmara de Vila Franca de Xira, nas próximas autárquicas. O estudante Daniel Ferreira, 21 anos, natural de Torres Vedras, é a aposta do partido. O cabeça-de-lista reside há seis anos no concelho de Vila Franca de Xira, na Póvoa de Santa Iria, e frequenta a licenciatura em Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. As áreas da higiene urbana, habitação e mobilidade são as prioridades da candidatura do Livre à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. “Temos muito lixo a ser acumulado, ilhas ecológicas que já não funcionam, o que também acaba por trazer alguns problemas de saúde pública. A solução tem que passar pela valorização das carreiras de trabalhadores do sector, aumentar a periodicidade da recolha de resíduos e a expansão da rede de ilhas ecológicas que temos no concelho, que actualmente já não é suficiente”, disse Daniel Ferreira em declarações à Lusa.