uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-14
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.14 1ª página Política Livre concorre pela primeira vez às ...
Livre concorre pela primeira vez às autárquicas em Vila Franca de Xira
Daniel Ferreira - Foto: Facebook Daniel Ferreira

Livre concorre pela primeira vez às autárquicas em Vila Franca de Xira

Partido Livre anunciou o estudante Daniel Ferreira como cabeça-de-lista à Câmara de Vila Franca de Xira.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Pela primeira vez o Livre concorre à Câmara de Vila Franca de Xira, nas próximas autárquicas. O estudante Daniel Ferreira, 21 anos, natural de Torres Vedras, é a aposta do partido. O cabeça-de-lista reside há seis anos no concelho de Vila Franca de Xira, na Póvoa de Santa Iria, e frequenta a licenciatura em Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. As áreas da higiene urbana, habitação e mobilidade são as prioridades da candidatura do Livre à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. “Temos muito lixo a ser acumulado, ilhas ecológicas que já não funcionam, o que também acaba por trazer alguns problemas de saúde pública. A solução tem que passar pela valorização das carreiras de trabalhadores do sector, aumentar a periodicidade da recolha de resíduos e a expansão da rede de ilhas ecológicas que temos no concelho, que actualmente já não é suficiente”, disse Daniel Ferreira em declarações à Lusa.

Livre concorre pela primeira vez às autárquicas em Vila Franca de Xira
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...