Lurdes Gameiro é a candidata da AD à freguesia de Asseiceira

A AD – Coligação PSD/CDS apresentou oficialmente Lurdes Gameiro como candidata à presidência da Junta de Freguesia de Asseiceira, em Tomar, nas próximas eleições autárquicas. Natural da Perdigueira e professora de profissão, Lurdes Gameiro é também conhecida pelo seu envolvimento no Agrupamento de Escuteiros da Asseiceira.

“A equipa candidata à freguesia de Asseiceira é constituída por homens e mulheres de toda a freguesia, reconhecidos pela sua dedicação à terra e envolvimento no movimento associativo e nas causas sociais, com conhecimento da realidade do território e vontade de o valorizar”, refere a AD em comunicado.