Olga Costa e João Batista apresentados pela CDU para Castanheira e Alhandra

A CDU anunciou os nomes de Olga Costa como cabeças de lista à União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz e João André Batista à União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras. Em comunicado, a coligação liderada pelo PCP diz que Olga Sofia Costa, 42 anos, técnica de secretariado, quer combater o estado de abandono da freguesia.

Já João André Batista, de 29 anos, será o candidato à União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras. O professor de História da Cultura e das Artes, é eleito em substituição na assembleia de freguesia e o partido diz que as duas localidades são hoje “espaços mais difíceis de habitar e de viver”, sendo tratadas como um apêndice rural do concelho.