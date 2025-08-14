uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-08-14
Olga Costa e João Batista apresenta ...
Olga Costa e João Batista apresentados pela CDU para Castanheira e Alhandra
Olga Costa e João Batista - FOTOS CDU

A CDU anunciou os nomes de Olga Costa como cabeças de lista à União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz e João André Batista à União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras. Em comunicado, a coligação liderada pelo PCP diz que Olga Sofia Costa, 42 anos, técnica de secretariado, quer combater o estado de abandono da freguesia.
Já João André Batista, de 29 anos, será o candidato à União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras. O professor de História da Cultura e das Artes, é eleito em substituição na assembleia de freguesia e o partido diz que as duas localidades são hoje “espaços mais difíceis de habitar e de viver”, sendo tratadas como um apêndice rural do concelho.

