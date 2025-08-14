uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-14
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.14 1ª página Política Teresa Nogueira é a candidata do PS ...
Teresa Nogueira é a candidata do PSD à Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique
Teresa Nogueira - foto DR

Teresa Nogueira é a candidata do PSD à Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Teresa Nogueira é a candidata do PSD à presidência da Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique nas próximas eleições autárquicas. A enfermeira de 43 anos exerce funções na Unidade Local de Saúde da Lezíria. Desde criança mantém o seu contributo na paróquia da freguesia, anteriormente como catequista e responsável pelo grupo de jovens. Desde os oito anos que faz parte do grupo coral, pertencendo ao conselho pastoral e ao conselho interparoquial do concelho do Cartaxo. Integra também a mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia do Cartaxo.

Teresa Nogueira é a candidata do PSD à Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...