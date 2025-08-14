uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025-08-14
Alenquer apoia associações escutist ...

Alenquer apoia associações escutistas

A Câmara Municipal de Alenquer vai atribuir um apoio financeiro de 5.325 euros aos agrupamentos de escuteiros e ao grupo de escoteiros do concelho, no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil. A medida visa valorizar o papel destas estruturas na formação cívica e no dinamismo cultural e patrimonial do município. O apoio é justificado pelo contributo relevante que os escuteiros e escoteiros têm dado à ocupação saudável dos tempos livres dos jovens munícipes, promovendo o espírito de voluntariado, o conhecimento do território e a valorização do património local e nacional. A proposta prevê um valor de 15 euros por cada elemento pertencente aos agrupamentos e grupo abrangidos, num total de 5.325 euros. O Agrupamento de Escuteiros do CNE do Carregado, que tem 118 elementos, vai receber 1.770€; os escuteiros do CNE de Alenquer, com 144 elementos, recebe 2.160€ ; os escuteiros do CNE de Santana da Carnota, com 55 elementos, recebe 825€; e ao Grupo de Escoteiros n.º 262 do Carregado, com 38 elementos, cabe receber 570€.

