Antiga escola de Vila Chã cedida à Associação Sabores do Paço Trail

A antiga escola primária de Vila Chã, na freguesia de Ventosa, vai ser cedida gratuitamente pela Câmara de Alenquer à Associação Sabores do Paço Trail (ASPT), para que aí possa instalar a sua sede. O espaço, devoluto há mais de 20 anos, será reativado para apoiar a actividade desportiva local e promover o convívio e formação da comunidade. A proposta de contrato de comodato foi apresentada após pedido da própria associação e mereceu parecer favorável da câmara, atendendo ao papel activo que a ASPT tem vindo a desempenhar na dinamização de eventos desportivos que já atraem participantes de várias regiões do país. O imóvel municipal, localizado na Rua Principal n.º 77, em Vila Chã, está desactivado há mais de duas décadas. A instalação da sede da ASPT nesse espaço permitirá não só uma melhor organização das suas actividades, como a criação de um espaço de formação e convívio para associados, atletas e população da freguesia.