uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-14
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.14 1ª página Sociedade Associação solidária realiza angari ...

Associação solidária realiza angariação de fundos nas festas da Fajarda

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A associação “Servir Gostar Resolver” Solidária, da Fajarda, estará presente nas Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo com uma campanha de angariação de fundos e de recolha de bens que possam ajudar ao desenvolvimento da sua actividade. A colectividade leva a cabo a iniciativa na sua tasquinha durante os cinco dias das festas da Fajarda. A tasquinha estará aberta ao público entre 14 e 18 de Agosto, sendo possível ajudar com qualquer bem alimentar ou através de transferência monetária por IBAN ou MBWAY. A associação apoia famílias carenciadas, grávidas, idosos, toxicodependentes, prestando também apoio ao canil municipal e ajuda na reconstrução de casas e aquisição de bens essenciais para quem mais precisa.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...