Associação solidária realiza angariação de fundos nas festas da Fajarda

A associação “Servir Gostar Resolver” Solidária, da Fajarda, estará presente nas Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo com uma campanha de angariação de fundos e de recolha de bens que possam ajudar ao desenvolvimento da sua actividade. A colectividade leva a cabo a iniciativa na sua tasquinha durante os cinco dias das festas da Fajarda. A tasquinha estará aberta ao público entre 14 e 18 de Agosto, sendo possível ajudar com qualquer bem alimentar ou através de transferência monetária por IBAN ou MBWAY. A associação apoia famílias carenciadas, grávidas, idosos, toxicodependentes, prestando também apoio ao canil municipal e ajuda na reconstrução de casas e aquisição de bens essenciais para quem mais precisa.