Bateu num gato em Vila Franca de Xira e acabou detido

Homem de 40 anos foi visto num supermercado a bater num animal de dois meses. Quando confrontado com a polícia atirou o animal contra um automóvel e acabou detido.

Um homem de 40 anos foi detido na sexta-feira, 8 de Agosto, pela Polícia de Segurança Pública (PSP) em Vila Franca de Xira, depois de ser apanhado em flagrante a agredir um gato, num caso que chamou a atenção das autoridades e chocou quem assistiu ao episódio. Em comunicado o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP explica que os agentes foram alertados para a agressão ao animal através das imagens captadas pelas câmaras de vigilância de um estabelecimento comercial da cidade, também depois de várias pessoas já terem manifestado choque ao ver a cena. Um segurança do local visualizou o momento em que o suspeito agredia o animal no parque de estacionamento.
Através da descrição fornecida pelo segurança, a PSP localizou o homem, que foi surpreendido novamente a segurar o gato de forma agressiva pelas patas anteriores. Ao ser abordado, o suspeito afirmou que o animal, com cerca de dois meses, era seu e que a agressão aconteceu depois de o gato o ter arranhado inesperadamente enquanto estava ao seu ombro.
Apesar da intenção dos agentes de recolher o gato para os cuidados policiais, o homem mostrou-se desagradado e, num acto de revolta, atirou o animal contra a lateral de um automóvel que estava estacionado no local, causando dor ao animal. Perante esses actos foi-lhe dada ordem de detenção por maus-tratos a animal de companhia. O gato foi recolhido pelos agentes e posteriormente entregue ao Centro de Recolha Oficial (CRO) de animais de Vila Franca de Xira, situado na Castanheira do Ribatejo, para tratamento e proteção. O detido foi libertado com termo de identidade e residência mas notificado para comparecer perante um juiz da Comarca de Lisboa Norte. O crime de maus-tratos a animais de companhia, recorde-se, está previsto no Código Penal português e pode ser punido com pena de prisão até um ano ou multa até 120 dias.

