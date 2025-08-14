Bombeiro de Ourém detido por suspeitas de atear pelo menos quatro fogos no concelho

Suspeito tem 31 anos e investigação da PJ admite que a sua acção se deveu aos benefícios que poderia ter ao ser activado para combater os incêndios.

Um bombeiro da corporação dos Voluntários de Ourém foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) suspeito de ser o autor de pelo menos quatro incêndios florestais no concelho, nos meses de Junho e Julho, foi hoje anunciado. No comunicado, a PJ refere que, através do seu Departamento de Investigação Criminal de Leiria, e com o apoio do Grupo de Trabalho Para a Redução de Ignições da Região Centro Litoral, deteve na quarta-feira, 6 de Agosto, o suspeito de 31 anos.

De acordo com a PJ, os incêndios florestais ocorreram em 26 de Junho, e 1, 17 e 19 de Julho. “O suspeito ateou o fogo com a utilização de artefactos retardadores, numa zona com vasta mancha florestal, povoada com pinheiro-bravo, carvalhos, eucaliptos e mato, existindo na proximidade vários aglomerados habitacionais e complexos comerciais”, explica o comunicado. A PJ adianta que “a área ardida foi considerável”, assinalando ainda que “não fosse a rápida e eficaz intervenção dos bombeiros locais o incêndio poderia ter tido proporções mais gravosas”. A investigação suspeita de que o bombeiro seja o autor de outros incêndios florestais naquele mesmo concelho do distrito de Santarém, atendendo ao padrão espaço-temporal e modo de actuação.

O arguido, residente na zona de Ourém, não tem antecedentes criminais e vai ser presente à autoridade judiciária competente, para eventual aplicação de outras medidas de coacção. À Lusa, fonte da Directoria do Centro da PJ, sediada em Coimbra, afirmou que a investigação acredita que o arguido produziria os próprios artefactos utilizados, atendendo aos objectos apreendidos no decurso das buscas. Segundo a mesma fonte, a investigação admite que a acção do suspeito se deveu aos benefícios pecuniários que poderia ter ao ser activado para combater os incêndios. A detenção teve o apoio do Grupo de Trabalho Para a Redução de Ignições da Região Centro Litoral, que inclui PJ, Guarda Nacional Republicana e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Ourém, Guilherme Isidro, explicou que “a PJ, no seguimento da investigação, fez diligências junto de um bombeiro desta corporação e aqui na corporação, no que diz respeita aos pertences pessoais do bombeiro, que acabou detido”. “A corporação estará sempre disponível para colaborar com as autoridades naquele que é o seu trabalho de investigação e aguarda com serenidade o cabal esclarecimento da situação”, declarou Guilherme Isidro.

Este responsável esclareceu que o bombeiro detido é voluntário na corporação há seis anos e funcionário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ourém. “Neste período, foi sempre um elemento cumpridor das suas obrigações”, garantiu o comandante.