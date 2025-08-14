Casa do candidato do PSD a Vale do Paraíso atingida por tiros por causa do ladrar de um cão

Disparos foram ouvidos por moradores durante a madrugada, mas o alerta às autoridades só foi dado de manhã quando o proprietário chegou a casa. Suspeita-se que o motivo foi o ladrar do cão. Polícia Judiciária está a investigar.

A moradia do candidato do PSD à Assembleia de Freguesia de Vale do Paraíso, no concelho de Azambuja, foi atingida por pelo menos quatro balas na madrugada de segunda-feira, 11 de Agosto. Vítor Firmino, que não se encontrava em casa por estar de serviço nos Bombeiros Voluntários de Azambuja, apercebeu-se da situação e deu o alerta às autoridades pelas 08h00 quando regressou ao seu lar e se deparou com as marcas dos disparos na fachada da habitação e numa portada.

Fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) confirma a O MIRANTE que foi chamada ao local pelo proprietário da habitação, onde também esteve a Polícia Judiciária que tem a investigação a cargo. Até à data de fecho desta edição, segundo a mesma fonte, não havia qualquer suspeito identificado.

Os disparos foram ouvidos por vizinhos, nomeadamente por Carlos Pereira, cuja habitação é contígua à de Vítor Firmino. “Estava deitado e ouvi quatro tiros. Eram 02h40. Fui lá fora mas não vi nada, nem ninguém”, conta. Nessa mesma noite, moradores salientam que havia muitos cães a ladrar, inclusive o do candidato do PSD, o que os leva a supor que poderá ter sido esse o motivo dos disparos. “Para tentar calar o cão... e já não era a primeira vez”, assegura um outro morador da freguesia.

Vítor Firmino, que diz não ter quezílias com ninguém, confirma que já numa outra ocasião, há cerca de um ano, foram efectuados disparos para o seu quintal. “Foi por causa de um cão que tive”, supõe. Tanto esse animal como o que tinha à data dos últimos disparos já não estão naquela habitação. “O que tinha agora foi retirado, também, para evitar chatices. Não quero chatices com ninguém”, vinca.