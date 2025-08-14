Detido suspeito de atear incêndio em Ferreira do Zêzere

Um homem de 31 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeita de ter ateado um incêndio florestal ocorrido no dia 31 de Julho, no concelho de Ferreira do Zêzere. Em comunicado, a PJ refere que o incêndio foi provocado com recurso a chama directa (isqueiro), numa zona de transição entre área urbana e floresta, próxima de habitações e espaços comerciais, com uma vasta mancha florestal povoada por pinheiro-bravo, carvalhos, eucaliptos e mato. Um condutor que passava ocasionalmente no local apercebeu-se da situação e confrontou o suspeito, que se pôs em fuga. A testemunha alertou de imediato os bombeiros, o que permitiu uma rápida intervenção e a limitação da área ardida. Segundo a PJ, existem indícios de que o homem agora detido poderá estar também ligado a outros incêndios florestais registados no mesmo concelho. A motivação do crime permanece desconhecida. O detido reside na zona envolvente aos incêndios.