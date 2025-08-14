Martim Dias Martinho - Foto: Facebook

Jovem de 17 anos morre em despiste de mota entre Alenquer e Cadaval

Martim Dias Martinho faleceu na sequência de um despiste de mota ocorrido em Casais da Foroana. A comunidade de Vila Verde dos Francos, em Alenquer, está de luto e a junta de freguesia colocou a bandeira a meia-haste em homenagem ao jovem.