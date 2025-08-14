uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-08-14
Jovem de 17 anos morre em despiste de mota entre Alenquer e Cadaval
Martim Dias Martinho - Foto: Facebook

Martim Dias Martinho faleceu na sequência de um despiste de mota ocorrido em Casais da Foroana. A comunidade de Vila Verde dos Francos, em Alenquer, está de luto e a junta de freguesia colocou a bandeira a meia-haste em homenagem ao jovem.

Martim Dias Martinho, de 17 anos, faleceu na terça-feira, 5 de Agosto, na sequência de um despiste de mota em Casais da Foroana, na estrada de Montejunto, entre os concelhos do Cadaval e de Alenquer. O alerta para o acidente foi dado pelas 18h25 e no local estiveram os bombeiros, o INEM e a GNR. O falecimento do jovem foi confirmado no local do sinistro.
A vítima era natural e residente na freguesia de Vila Verde dos Francos, concelho de Alenquer. Através das redes sociais, a Junta de Freguesia de Vila Verde dos Francos manifestou o seu pesar e informou que a bandeira da freguesia iria ser colocada a meia-haste, associando-se ao luto que está a sensibilizar toda a comunidade. “O seu falecimento deixa um vazio irreparável e o sentimento de injustiça perante um futuro que se antevia promissor para este jovem educado e encantador na sua simpatia e simplicidade. Neste momento de profunda dor, expressamos o nosso profundo pesar à família e a todos os amigos que tiveram o privilégio de o conhecer e com ele conviver”, lê-se na nota de pesar.

