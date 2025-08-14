Liga Portugal e IPDJ criam bolsa de voluntários para competições profissionais

Iniciativa destina-se a jovens entre os 18 e os 30 anos residentes em Portugal Continental

A Liga Portugal e o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) juntaram-se para criar uma bolsa de voluntários, no âmbito do Programa Agora Nós, com o objectivo de envolver os jovens no contexto do futebol profissional, nomeadamente nas operações em dia de jogo que impactam o adepto. A iniciativa destina-se a jovens entre os 18 e os 30 anos, residentes em Portugal Continental, que poderão candidatar-se para auxiliar em diversas áreas, tais como marketing, bilhética, controlo de acessos, logística, fan zone, entre outros.

“A Liga Portugal e o IPDJ celebram, assim, uma parceria estratégica, abrangente e inovadora no desporto português e que dotará os clubes de um suporte fundamental em dia de jogo. Por outro lado, proporcionará aos voluntários um conhecimento único e enriquecedor do fenómeno desportivo e cultural nesta indústria”, lê-se em comunicado.