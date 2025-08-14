uma parceria com o Jornal Expresso

Orfeão de Abrantes assinalou fim do ano lectivo da Escola de Música

Orfeão de Abrantes realizou uma audição geral da Escola de Música no Auditório do Museu Contemporâneo, assinalando o fim do ano lectivo com a participação de alunos, professores e comunidade.

O Orfeão de Abrantes realizou uma audição geral da sua Escola de Música, no Auditório do Museu Contemporâneo, com o intuito de assinalar o término do ano lectivo. O evento contou com a presença de alunos, professores, familiares, amigos e de público em geral, que puderam apreciar o trabalho desenvolvido ao longo do ano lectivo por jovens músicos em processo de aprendizagem. O município de Abrantes, em reunião de câmara, felicitou o Orfeão pela iniciativa, reconhecendo a importância desta actividade para a promoção da cultura e para o incentivo à prática musical entre os jovens. Foi ainda deixada uma mensagem de incentivo aos alunos envolvidos, desejando-lhes boas férias e que continuem a desenvolver o seu talento.

