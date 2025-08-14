Protecção Civil de Alenquer apela ao bom senso no uso de fogo-de-artifício

A Protecção Civil Municipal de Alenquer apela ao bom senso no uso de fogo-de-artifício e artigos pirotécnicos, devido ao risco acrescido de incêndio. O coordenador Tiago Espírito Santo recorda que com o País em Estado de Alerta está proibido o lançamento de fogo-de-artifício e foguetes. Estão agendadas várias festas de Verão no concelho de Alenquer, e a Protecção Civil Municipal já sensibilizou as colectividades para a necessidade de prevenir ignições. “As pessoas que usem o bom senso no uso do fogo-de-artifício. Se estiver proibido que respeitem. Não estando proibido que verifiquem com as autoridades competentes se podem lançar o fogo na data prevista. Isto é muito importante porque são nestas situações que às vezes ocorrem ignições indesejadas que podem, no limite, estragar a festa”, alertou Tiago Espírito Santo, em declarações a O MIRANTE. Até ao fecho da edição, vigorava o Estado de Alerta Especial no âmbito do Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro (SIOPS), decretado pelo Governo. Mantém-se, por isso, interdito parte dos acessos às zonas florestais da Serra de Montejunto e da Serra de Ota, através do concelho de Alenquer. Os caminhos secundários considerados tecnicamente penetrantes têm acesso proibido, uma vez que um descuido ou uma ignição propositada pode comprometer a serra. No caso de Montejunto, a gestão do espaço é partilhada com o município do Cadaval, com a ajuda da Associação de Municípios de Alenquer e Cadaval (AMAC). Na Serra de Ota está interdito o acesso ao Parque de Merendas e ao Canhão Cársico.