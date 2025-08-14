uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-14
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.14 1ª página Sociedade Tenta roubar tabaco armado com um x ...

Tenta roubar tabaco armado com um x-acto em Vialonga

Homem foi apanhado pela GNR depois de tentar roubar tabaco a um vendedor em Vialonga, ameaçando-o com um x-acto. Já tinha antecedentes criminais por ilícitos semelhantes.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Um homem de 42 anos, com antecedentes criminais, foi detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR) depois de tentar roubar tabaco a um vendedor, na via pública, armado com um x-acto, confirmou a O MIRANTE fonte policial. O crime aconteceu a 6 de Agosto, em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira.
A GNR detalha, através de um comunicado, que após ter recebido uma denúncia relativa a uma tentativa de roubo com recurso a uma arma branca, os militares deslocaram-se de imediato ao local, tendo desenvolvido diligências policiais que permitiram identificar e interceptar o suspeito do crime. O homem acabou por ser detido em flagrante e o x-acto apreendido pelas autoridades.
Com antecedentes criminais pela prática de ilícitos semelhantes, o detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Loures, no distrito de Lisboa.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...