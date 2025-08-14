VFX e Santarém no top 50 dos concelhos mais procurados para arrendar casa

Contas feitas pelo portal Idealista apontam Vila Franca de Xira como destino preferencial para arrendar casa na Área Metropolitana de Lisboa. No top 50 nacional também constam Santarém, Torres Novas e Entroncamento.

Os concelhos periféricos da Área Metropolitana de Lisboa continuam a encabeçar a lista dos locais mais procurados para arrendar casa no segundo trimestre de 2025 e Vila Franca de Xira ocupa o segundo lugar, só atrás do Barreiro, dos concelhos mais procurados. As contas dos 50 municípios mais procurados para arrendar casa foram feitas com base numa amostra de anúncios feitos no portal imobiliário Idealista. Amadora apresenta-se como o terceiro concelho mais procurado numa lista onde constam outros concelhos da área de abrangência de O MIRANTE, como Santarém (24º lugar), Torres Novas (38º) e Entroncamento (41º).

Sem grandes surpresas fora do ranking ficaram Lisboa e Porto, onde o valor médio das rendas ronda os 1.750 euros por mês, valores bem acima da média dos ordenados nacionais. No caso do Barreiro, o primeiro concelho da lista, o valor mensal da renda ronda os mil euros em média. Já em Santarém o preço médio da renda de uma habitação cifra-se nos 800 euros. O ranking dos municípios mais procurados no segundo trimestre do ano para arrendar casa foram calculados pelo Idealista com base nos concelhos que apresentaram uma oferta igual ou superior a 35 anúncios de casas disponíveis para arrendar, bem como os preços médios e a quantidade de contactos feitos entre quem aluga e quem arrenda, mostrando dessa forma a procura existente de habitação por parte dos utilizadores do portal, sintetizando a pressão da procura de casas para arrendar sobre a oferta em cada município, servindo para medir situações de aquecimento ou arrefecimento do mercado quando a procura é mais alta ou mais baixa.