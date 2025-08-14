Vila Franca de Xira com urgências fechadas no fim de semana

Quatro serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia estiveram encerrados no sábado, 9 de Agosto, e cinco no domingo seguinte, segundo informação disponibilizada no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS). De acordo com as escalas consultadas pela Lusa, no sábado estiveram encerradas as urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais de Almada, Caldas da Rainha, Aveiro e Vila Franca de Xira. No domingo juntaram-se a essas quatro urgências a do hospital de Setúbal. Em ambos os dias, no Hospital Vila Franca de Xira, esteve também fechada a urgência pediátrica.

A receber apenas grávidas referenciadas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estiveram no sábado as urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais Amadora/Sintra, São Francisco Xavier (Lisboa) e de Leiria. No domingo foram as urgências de ginecologia e obstetrícia dos hospitais Amadora/Sintra e Leiria, com a urgência de obstetrícia de Santarém a acolher igualmente apenas os casos enviados pelo INEM.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se sobretudo à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o Verão. As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.