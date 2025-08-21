uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-21
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.21 1ª página Cultura e Lazer Inaugurado Monumento aos Combatente ...

Inaugurado Monumento aos Combatentes em Outeiro da Cortiçada

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Foi inaugurado a 15 de Agosto, no largo da Junta de Freguesia de Outeiro da Cortiçada e Arruda dos Pisões, um monumento em Memória aos Combatentes da Grande Guerra e das Campanhas Ultramarinas.
A iniciativa foi daquela autarquia, em conjunto coma Câmara Municipal de Rio Maior. Decorreu a bênção do monumento pelo pároco Leonardo Sales e usaram da palavra para se referirem à coragem e sacrifício dos militares, o presidente da Junta de Freguesia, Pedro Pereira; o representante do Núcleo de Rio Maior da Liga dos Combatentes Sr. Félix e o presidente da Câmara Municipal, Luís Santana Dias.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...