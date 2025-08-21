Inaugurado Monumento aos Combatentes em Outeiro da Cortiçada

Foi inaugurado a 15 de Agosto, no largo da Junta de Freguesia de Outeiro da Cortiçada e Arruda dos Pisões, um monumento em Memória aos Combatentes da Grande Guerra e das Campanhas Ultramarinas.

A iniciativa foi daquela autarquia, em conjunto coma Câmara Municipal de Rio Maior. Decorreu a bênção do monumento pelo pároco Leonardo Sales e usaram da palavra para se referirem à coragem e sacrifício dos militares, o presidente da Junta de Freguesia, Pedro Pereira; o representante do Núcleo de Rio Maior da Liga dos Combatentes Sr. Félix e o presidente da Câmara Municipal, Luís Santana Dias.