Paços do Concelho de Ourém mostra “A arte de nadar”

A exposição “A arte de nadar” está patente até ao dia 28 de Agosto no auditório cultural dos Paços do Concelho de Ourém. Esta é uma mostra “composta por 25 painéis que retratam a evolução das técnicas de natação desde o século XIX até à actualidade”, anunciou a Câmara de Ourém. Está integrada no projecto “Museu Fora de Portas” do Instituto Português do Desporto e Juventude/Museu Nacional do Desporto. A exposição pode ser visitada de terça a sexta-feira.