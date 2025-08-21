uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025-08-21
Arrancaram obras de novo campo de relva natural na Escola Agrária de Santarém

Arrancaram obras de novo campo de relva natural na Escola Agrária de Santarém

Valor do investimento para colocação de um relvado natural num campo de futebol da Escola Agrária é superior a meio milhão de euros.

Arrancaram as obras para a construção de um novo campo de futebol de relva natural na Escola Superior Agrária de Santarém. “Um projecto que marca mais um passo importante na valorização das infraestruturas desportivas do concelho. O novo campo de relva natural não é apenas um investimento na prática desportiva, é um investimento directo na saúde, bem-estar e qualidade de vida”, disse João Teixeira Leite, presidente do municipio, na sua página oficial de Facebook.
Recorde-se que em Junho de 2024, o executivo da Câmara de Santarém aprovou o projecto de execução e a abertura do concurso público para a reformulação do campo de rugby da antiga Escola Prática de Cavalaria e para colocação de um relvado natural num campo de futebol da Escola Agrária. O valor do investimento para a colocação de um relvado no campo de futebol pelado da Escola Superior Agrária de Santarém é de mais de meio milhão de euros.

