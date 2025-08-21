uma parceria com o Jornal Expresso

Santarém volta a receber partidas da Volta a Portugal de Cadetes e da Volta a Portugal Feminina
Santarém volta a receber partidas da Volta a Portugal de Cadetes e da Volta a Portugal Feminina

Santarém volta a receber a 22 de Agosto, junto à Casa do Campino, as partidas da 17ª Volta a Portugal de Cadetes Masculinos, às 10h00, e a 4ª Volta a Portugal Feminina Sub-19, às 15h00. O evento vai reunir centenas de jovens atletas, acompanhados pelas suas equipas técnicas, familiares e amigos, sem esquecer os aficionados pelo ciclismo que correm Portugal de Norte a Sul.
A Volta a Portugal de Cadetes e a Volta a Portugal Feminina Sub-19 são eventos que fazem parte da programação oficial da Federação Portuguesa de Ciclismo. O Instituto Politécnico de Santarém, parceiro destas provas, já recebeu os atletas em edições anteriores, oferecendo acomodação e apoio necessário ao conforto dos corredores e das equipas técnicas, segundo adianta o município em comunicado. Em 2025, o evento volta a contar com duas corridas que envolvem a participação de cerca de 200 atletas.

Final em Montejunto
O concelho de Alenquer recebe o final da Volta a Portugal de Cadetes e da Volta a Portugal Sub-19 feminina. A competição termina no domingo no alto da Serra de Montejunto. O contingente de mais de 250 atletas, treinadores, dirigentes, staff técnico e jornalistas passará por seis diferentes freguesias do concelho de Alenquer e, no caso da Volta a Portugal de Cadetes, incluirá a participação da formação Alenquer-GDM-Anipura, equipa de formação do concelho.
A Volta a Portugal de Cadetes e a Volta a Portugal Feminina Sub-19 são considerados dois eventos importantes para o desenvolvimento do ciclismo jovem em Portugal.

