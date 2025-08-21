Oitava etapa da Volta a Portugal terminou em Santarém e passou por vários concelhos do Ribatejo - foto O MIRANTE

Volta a Portugal percorreu a região com milhares de pessoas a assistir

Oitava etapa da Volta a Portugal em bicicleta arrancou em Ferreira do Zêzere, terminou em Santarém e passou por vários concelhos da região ribatejana.