Volta a Portugal percorreu a região com milhares de pessoas a assistir
Oitava etapa da Volta a Portugal em bicicleta arrancou em Ferreira do Zêzere, terminou em Santarém e passou por vários concelhos da região ribatejana.
O ciclista israelita Rotem Tene (Israel Premier Tech Academy) venceu na sexta-feira, 15 de Agosto, a oitava etapa da Volta a Portugal, na chegada a Santarém. Tene, de 24 anos, cumpriu os 178,2 quilómetros entre Ferreira do Zêzere e Santarém em 4:01.03 horas, batendo sobre a meta o argentino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé), segundo, e o português Francisco Campos (AP Hotels & Resorts-Tavira-Farense), terceiro, vingando a fuga do dia.
A oitava etapa da prova rainha do ciclismo em Portugal percorreu toda a região ribatejana, passando por localidades como Abrantes, Vila Nova da Barquinha, Torres Novas, Constância, Entroncamento, Golegã, Chamusca, Alpiarça, Almeirim, Cartaxo e Santarém. Nas ruas das aldeias, vilas e cidades milhares de pessoas se juntaram e aplaudiram a passagem dos atletas.
No que diz respeito ao resultado final da Volta a Portugal, o ciclista russo Artem Nych (Anicolor-Tien21) conquistou pelo segundo ano consecutivo a competição, ao ser segundo no contrarrelógio da última etapa, vencida pelo companheiro de equipa Rafael Reis.