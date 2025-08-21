uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-08-21
Bombeiros Torrejanos recebem 10 mil euros para comprar rádios para rede SIRESP

O executivo da Câmara de Torres Novas aprovou por unanimidade, na reunião pública de 13 de Agosto, a atribuição de um apoio no valor de 10.798 euros à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos. O subsídio, explicou o presidente do município na apresentação da proposta, destina-se à compra de 12 rádios para a rede SIRESP. Trata-se de “equipamentos imprescindíveis aos bombeiros”, destacou Pedro Ferreira. A rede SIRESP é a rede de comunicações exclusiva do Estado Português para o comando, controlo e coordenação de comunicações em todas as situações de emergência e segurança.

