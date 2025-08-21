CDU recandidata Marco Jacinto à Câmara Municipal de Ourém
Marco Jacinto trabalha numa unidade hospitalar em Lisboa e é candidato à Câmara de Ourém pela CDU.
A CDU vai recandidatar Marco Jacinto, técnico superior de diagnóstico e terapêutica no Serviço Nacional de Saúde, à presidência da Câmara de Ourém. O candidato, de 49 anos, é natural do concelho de Ourém e trabalha numa unidade hospitalar em Lisboa. Diplomado em Análises Clínicas e Saúde Pública, e em Biologia, é militante do Partido Comunista Português (PCP) e dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas. O cabeça-de-lista salientou à Lusa que a participação da CDU nas eleições locais, nos tempos actuais, e especificamente no concelho de Ourém, “é extremamente importante”. Segundo Marco Jacinto, os efeitos de políticas neoliberais na saúde, saneamento ou transportes públicos “mostram que esses investimentos não criam as infraestruturas necessárias” para assegurar serviços públicos. O candidato defendeu que o concelho, a registar um afluxo de pessoas que o escolheram para ter melhores condições de vida e de trabalho, tem de “olhar com atenção, para criar as melhores condições possíveis, para que estas pessoas possam integrar-se”, assim como “constituir famílias, organizar-se e estabilizar as suas vidas”. Nas últimas autárquicas, em 2021, em que Marco Jacinto liderou a lista da CDU, a coligação PSD/CDS-PP conquistou seis mandatos e o PS um na câmara. O actual presidente, Luís Albuquerque, é recandidato a um terceiro e último mandato. São também candidatos Rita Sousa (Chega) e Daniel Ribeiro (PS).