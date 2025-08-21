Chega aposta em Nuno Serras para a Câmara de Abrantes

Nuno Serras é motorista e o actual coordenador concelhio do Chega em Abrantes.

O motorista Nuno Serras, de 45 anos, é o cabeça-de-lista do Chega à Câmara Municipal de Abrantes nas próximas eleições autárquicas, indicando os sectores da saúde, habitação, transportes, segurança e desenvolvimento económico como eixos prioritários da candidatura. “Pretendemos melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, nomeadamente o acesso a serviços essenciais como creches, saúde, transportes e habitação, promovendo também a economia local e o turismo”, disse à Lusa o candidato do Chega.

Militante do Chega e coordenador concelhio de Abrantes, Nuno Miguel do Rosário Serras tem 45 anos, é motorista de pesados de passageiros, natural de São João de Abrantes, e reside na localidade de Fontes, no mesmo concelho. O Chega, além de concorrer à câmara municipal, apresenta candidaturas à Assembleia Municipal de Abrantes, sendo Jorge Duro o cabeça-de-lista, e à freguesia de Mouriscas, com Tânia Quinas como primeira candidata.

O PS detém a maioria no executivo municipal de Abrantes, com cinco eleitos, tendo PSD e o Movimento ALTERNATIVAcom um vereador cada. Além de Nuno Serras, pelo Chega, os candidatos já anunciados à Câmara de Abrantes são Manuel Jorge Valamatos, actual presidente, que concorre pelo PS, Vasco Damas, actual vereador, pelo ALTERNATIVAcom, João Chaleira Damas, pela CDU, e João Morgado, pela AD – Coligação PSD/CDS-PP.