Henrique Carlota é cabeça-de-lista da CDU à freguesia de Benavente

Henrique Carlota, 35 anos, técnico superior de reabilitação psicomotora no CRIB de Benavente, é o candidato da CDU à presidência da Junta de Freguesia de Benavente. A coligação apresenta os seis primeiros nomes da sua lista, composta por benaventenses “comprometidos com os valores do trabalho, da honestidade e da competência”.

Integram ainda a lista Marco Branco, 37 anos, fisioterapeuta; Anabela Santinho, 48 anos, fisioterapeuta; Bruno Marques, 48 anos, técnico de equipamentos de prevenção e combate a incêndios; Mara Silvério, 29 anos, gestora de unidade de saúde; e José Raquel, 59 anos, engenheiro civil.