Projecto que ensina crianças a andar de bicicleta recebe apoio municipal de três mil euros

O Agrupamento de Escolas Gil Paes, no concelho de Torres Novas, vai receber um apoio da Câmara de Torres Novas, no valor de três mil euros para aplicar no projecto Saber Andar (melhor) de Bicicleta, que visa promover o uso da bicicleta e o ensino da sua condução, com foco em crianças do primeiro ciclo. A proposta foi apreciada na última reunião pública do executivo municipal e mereceu os votos favoráveis de todos os eleitos.

O vereador da Educação, Joaquim Cabral destacou que o saber andar de bicicleta é uma “competência básica de sobrevivência” para a qual aponta a Carta Educativa, evidenciando o “trabalho fabuloso” do Agrupamento de Escolas Gil Paes que se julga ser aquele que no país tem “mais alunos inscritos na área do desporto escolar de BTT” e aquele que tem “maior número de bicicletas do país. Algo que, prosseguiu, é possível por conta de apoios municipais, mas também de “muita dinâmica interna” do agrupamento.

Joaquim Cabral notou que no início do ano lectivo apenas 20 a 30% das crianças de terceiro e quarto ano sabiam andar de bicicleta e que no final essa percentagem disparou para os 95%. “Desenvolver esta motricidade no tempo de muita acção online é extremamente importante”, defendeu. O apoio financeiro, detalhou, destina-se à compra ou arranjo de bicicletas.