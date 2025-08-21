uma parceria com o Jornal Expresso

União de Santarém antecipa jogo e vai realizar recolha de bens alimentares para bombeiros
União de Santarém promove recolha de bens alimentares para os bombeiros - foto DR

União Desportiva de Santarém completa 56 anos e durante a próxima partida vai realizar uma recolha de bens alimentares para os Bombeiros Voluntários de Santarém.

A União Desportiva de Santarém conseguiu antecipar o próximo jogo da Liga 3 com o Sporting da Covilhã para sábado dia 23, às 18h00, no Campo Chã das Padeiras. A alteração vai permitir ao clube festejar o seu 56° aniversário com os seus sócios e adeptos. Para além disso, no âmbito da política de responsabilidade social da União Desportiva de Santarém, vai ser realizada, durante a partida, uma recolha de bens alimentares essenciais para kits de sobrevivência individuais para os Bombeiros Voluntários de Santarém.
“Num momento muito sensível que assola o nosso país, apelamos a todos os nossos adeptos que forem assistir ao jogo para contribuírem para esta causa, trazendo principalmente enlatados/conservas, mas também água engarrafada, barras energéticas, barras de cereais e bebidas energéticas”, refere o clube em comunicado, acrescentando: “temos um enorme orgulho em todas as nossas iniciativas de responsabilidade social. É um sentimento de mais um golo marcado”, conclui a nota.

