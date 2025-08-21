uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-21
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.21 1ª página Sociedade 40 anos do Hospital de Santarém ass ...
40 anos do Hospital de Santarém assinalados no Convento de São Francisco
Hospital Distrital de Santarém celebra 40 anos de existência - foto arquivo O MIRANTE

40 anos do Hospital de Santarém assinalados no Convento de São Francisco

Jornadas “Do HDS à ULS Lezíria: Cuidar com História” celebram as quatro décadas do Hospital Distrital de Santarém.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) celebra quatro décadas de existência e, para assinalar a data, promove as Jornadas “Do HDS à ULS Lezíria: Cuidar com História”, que terão lugar nos dias 14 e 15 de Novembro de 2025, no Convento de São Francisco, em Santarém.
O dia 14 será dedicado à divulgação e actualização científica, através da partilha de boas práticas e iniciativas inovadoras. Por sua vez, o dia 15 de Novembro inclui, entre outros momentos, uma sessão solene e conferência intitulada “Passado, presente e futuro do HDS/ULS Lezíria”, com presença de profissionais e convidados.

40 anos do Hospital de Santarém assinalados no Convento de São Francisco
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...