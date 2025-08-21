Comissão de utentes quer compromisso com abolição das portagens

A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos da Região do Médio Tejo pede em carta aberta dirigida aos candidatos a órgãos autárquicos nas eleições de 12 de Outubro que apoiem a manutenção da abolição de portagens nas auto-estradas A13 e A23 e que exijam a retirada dos pórticos. “A luta pela abolição das portagens na A23 demorou mais de 13 anos. Nesse período houve cidadãos e organizações que nunca baixaram os braços. Sempre acharam injusto em termos sociais, económicos e na organização do território”, escreve num comunicado aquela comissão de utentes que admite o receio de o actual Governo vir a reverter a decisão que está em vigor desde o início do ano.

“Depois das eleições de 18 de Maio passado, parece haver novos enquadramentos (...) e não nos admira nada que se esqueçam as decisões anteriores e as promessas eleitorais”, refere a comissão, alertando que “o próximo orçamento poderá ser uma oportunidade de ouro de recolocar as portagens”. Os pórticos, salientam, nunca foram desmantelados.

As portagens na A13 e A23 foram abolidas a partir de 1 de Janeiro de 2025. A medida faz parte da eliminação das portagens em várias ex-SCUTs (auto-estradas sem custos para o utilizador) do interior e do Algarve, conforme aprovado pela Assembleia da República.