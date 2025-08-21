Detido em Benavente por ameaças com arma de fogo

Um homem de 22 anos foi detido no concelho de Benavente por ameaças com recurso a arma de fogo, informou a GNR em comunicado. Na nota, a GNR refere que a detenção ocorreu na sequência de uma investigação que levou ao cumprimento de “três mandados de busca domiciliária e três mandados de busca em veículos”. Durante a operação, os militares apreenderam uma espingarda caçadeira, duas pistolas de alarme, 289 munições, dois cartuchos e uma balaclava, indica a GNR. O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, “tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência”, lê-se no comunicado.