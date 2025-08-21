uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-21
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.21 1ª página Sociedade Detido em Benavente por ameaças com ...

Detido em Benavente por ameaças com arma de fogo

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Um homem de 22 anos foi detido no concelho de Benavente por ameaças com recurso a arma de fogo, informou a GNR em comunicado. Na nota, a GNR refere que a detenção ocorreu na sequência de uma investigação que levou ao cumprimento de “três mandados de busca domiciliária e três mandados de busca em veículos”. Durante a operação, os militares apreenderam uma espingarda caçadeira, duas pistolas de alarme, 289 munições, dois cartuchos e uma balaclava, indica a GNR. O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, “tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência”, lê-se no comunicado.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...