Pastelaria Santa Clara assaltada durante a madrugada em São Domingos

Larápio acabou por não levar nada, uma vez que na caixa registadora só havia trocos. Assalto durou menos de um minuto. É a segunda vez que a pastelaria Santa Clara, em Santarém, é assaltada.

A pastelaria Santa Clara, em Santarém, foi assaltada durante a madrugada de sexta-feira, 15 de Agosto, por volta das 5h30 da manhã, por um homem que, segundo O MIRANTE apurou, ainda não foi identificado. Segundo a proprietária do estabelecimento, que tem três lojas na cidade, o assaltou ocorreu na pastelaria localizada em São Domingos. A empresária explica a O MIRANTE que esta não foi a primeira vez que a pastelaria foi assaltada. Pouco tempo antes do início da pandemia da Covid-19, a mesma loja foi assaltada por um larápio, também de madrugada, que inclusive se sentou a comer no estabelecimento. Dessa vez, os prejuízos chegaram às centenas de euros.

Este último assalto não teve prejuízos para além do vidro da porta partido, por onde entrou o assaltante. De acordo com as imagens de videovigilância, o suspeito entrou no estabelecimento e menos de um minuto depois saiu, uma vez que não encontrou dinheiro dentro da caixa registadora. As imagens de videovigilância não permitem ver com nitidez o rosto do ladrão.