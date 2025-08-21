Quartéis de Alverca, Póvoa e Castanheira vão ter geradores à prova de apagão

Equipamentos a gasóleo vão custar aos cofres da Câmara de Vila Franca de Xira 30 mil euros e visam impedir que as corporações fiquem sem capacidade de resposta em caso de repetição de um cenário de apagão eléctrico generalizado, como o que se verificou em Abril.