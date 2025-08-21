Quartéis de Alverca, Póvoa e Castanheira vão ter geradores à prova de apagão
Equipamentos a gasóleo vão custar aos cofres da Câmara de Vila Franca de Xira 30 mil euros e visam impedir que as corporações fiquem sem capacidade de resposta em caso de repetição de um cenário de apagão eléctrico generalizado, como o que se verificou em Abril.
Os quartéis de bombeiros de Castanheira do Ribatejo, Póvoa de Santa Iria e Alverca do Ribatejo vão ser dotados de geradores insonorizados de energia eléctrica de emergência, garantindo através de alimentação a diesel o fornecimento de energia em caso de falha generalizada da rede, como aconteceu no apagão ibérico de Abril deste ano.
Na última reunião da Câmara de Vila Franca de Xira, o executivo aprovou uma proposta de apoio, no valor de 30 mil euros (10 mil para cada associação), visando ajudar as corporações na aquisição desses geradores, que permitirão manter os sistemas de resposta de emergência. O município justificou o apoio com o papel essencial, imprescindível e insubstituível das corporações.
A proposta partiu do Serviço Municipal de Protecção Civil, para fazer face a outras situações de apagão generalizado da rede como o que se verificou a 28 de Abril e que afectou Portugal e Espanha. Este é mais um apoio concedido pelo município às corporações de bombeiros do concelho, recorde-se, depois de já em Maio, durante o Dia Municipal do Bombeiro, ter financiado a compra de um veículo de comando táctico de 55 mil euros para os bombeiros de Vila Franca de Xira.