Santarém implementa medida para dinamizar comércio local

Desde o dia 18 de Agosto que, quem fizer compras de valor igual ou superior a cinco euros no comércio local de Santarém, tem um hora de estacionamento gratuito no parque subterrâneo do Jardim da Liberdade.
A informação foi partilhada na página oficial de Facebook do presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite. Basta mostrar comprovativo da despesa na recepção do piso -1 do parque. “Valorize o comércio tradicional. Aproveite para passear pelo centro histórico e estacione com mais comodidade. Vamos fazer compras no nosso comércio local, apoiar o que é nosso”, escreveu o autarca na rede social.

