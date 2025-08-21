uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-08-21
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.08.21 1ª página Sociedade Toiros que andaram três dias fugido ...
Toiros que andaram três dias fugidos em Santarém acabaram abatidos a tiro
Animais, abrigados do sol, foram sendo fotografados por populares com os quais se cruzavam - foto DR

Toiros que andaram três dias fugidos em Santarém acabaram abatidos a tiro

Animais terão furado a vedação e escapado da propriedade à qual pertenciam, em Alcanhões, que disse às autoridades não ter meios para os recolher. Durante três dias vaguearam pelos arredores de Santarém, causando sobressalto em várias áreas habitacionais. Acabaram mortos a tiro.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os quatro toiros bravos que andavam fugidos desde sábado, 16 de Agosto, na zona da Quinta das Trigosas, em Santarém, foram abatidos a tiro na tarde de segunda-feira, 18 de Agosto, por serem ameaça a pessoas e bens. A acção foi levada a cabo pela Guarda Nacional Republicana (GNR) depois das várias tentativas de captura se terem revelado infrutíferas. Segundo fonte oficial da Guarda foi contactado o proprietário dos animais que afirmou não ter meios para proceder à sua recolha. “Contactou-se depois o veterinário municipal que concordou com o abate dos animais”, referiu.
Os animais pertenciam à Quinta da Comenda, em Alcanhões, e ter-se-ão escapado da propriedade vedada sem que ninguém se apercebesse, furando a vedação. Durante três dias andaram a vaguear pela zona da Quinta das Trigosas e pelo caminho conhecido como a linha de água, em Santarém, muito utilizado para caminhadas, tendo sido avistados e fotografados deitados à sombra. Em alguns momentos, os animais chegaram mesmo a aproximar-se de habitações causando sobressalto aos moradores que deixaram de se sentir seguros e passaram a ter receio de sair à rua.
Este caso não é único na região, onde o gado bravo continua a ser criado ao ar livre, em ambiente cercado. No concelho da Chamusca, tal como O MIRANTE noticiou, toiros conseguiram escapar de uma ganadaria em 2015 e em 2022. No primeiro caso, recorde-se, os animais provocaram três acidentes com carros, tendo sido recolhidos na totalidade ao fim de quatro dias por funcionários da ganadaria à qual pertenciam. Em 2022, o animal que se tresmalhou depois de furar a vedação da ganadaria, foi morto a tiro.

Toiros que andaram três dias fugidos em Santarém acabaram abatidos a tiro
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...