Urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital VFX fechadas durante três dias

Seis urgências de Ginecologia e Obstetrícia encerraram no feriado de 15 de Agosto. No caso do Hospital de Vila Franca de Xira, as urgências de Ginecologia e Obstetrícia permaneceram encerradas durante o fim-de-semana.

Seis urgências de Ginecologia e Obstetrícia estiveram encerradas na sexta-feira, feriado de 15 de Agosto, incluindo três que também não abriram portas durante todo o fim-de-semana, como foi o caso do Hospital de Vila Franca de Xira, segundo dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde.

De acordo com as escalas consultadas pela Lusa na quinta-feira, no feriado (sexta-feira) estiveram encerradas as urgências de Ginecologia e Obstetrícia dos hospitais Garcia de Orta (Almada), São Bernardo (Setúbal), Vila Franca de Xira, Santarém, Caldas da Rainha e Santo André (Leiria). Houve três hospitais onde, além do feriado, os serviços de urgência daquela especialidade também não estiveram a funcionar durante todo o fim-de-semana: São Bernardo, Vila Franca de Xira e Caldas da Rainha.

Durante o fim-de-semana estiveram igualmente encerradas as urgências do Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro, que só reabriram na segunda-feira, e no domingo também o Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, esteve sem urgência de Ginecologia e Obstetrícia. Com constrangimentos durante o fim-de-semana, as urgências dos hospitais Santo André (Leiria) e São Francisco Xavier (Lisboa) reservaram-se às urgências internas e aos casos referenciados pelo CODU/INEM.

A urgência pediátrica do Hospital Vila Franca de Xira esteve encerrada no sábado e domingo e a do Amadora/Sintra esteve referenciada, dando resposta apenas a casos urgentes internos ou referenciados pelo CODU/INEM ou pela linha SNS 24. No caso do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, só foram atendidos os casos de urgência internos ou referenciados pelo INEM.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o Verão e fins-de-semana prolongados, como acontece esta semana. As autoridades de saúde apelam à população para, antes de se deslocar a uma urgência, contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.