Vila Rio recebe mural criado por alunos da Póvoa de Santa Iria

Os alunos do Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa Iria, com o apoio da Vila Rio, urbanização que está a ser construída na zona ribeirinha da cidade, deram vida a um mural. Os jovens pintaram desenhos coloridos no muro branco, dando uma nova vida ao futuro Bairro Vila Rio. O projecto insere-se no tema “Gente da nossa terra, terra da nossa gente” e contou com a participação de alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, bem como do ensino secundário.
Através da arte urbana, os alunos foram desafiados a interpretar memórias, tradições e rostos que fazem parte da vida da cidade, num gesto que transforma a paisagem e confere novas camadas de significado ao espaço público. Este projecto contou ainda com o apoio da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e da Associação Cultural de Avieiros da Póvoa de Santa Iria.
O Bairro Vila Rio é um projecto desenvolvido e promovido pela Teixeira Duarte, que representa uma nova centralidade urbana na expansão natural de Lisboa. Estendendo-se por 17 hectares, Vila Rio integra habitação, comércio, serviços, lazer e cultura. De acordo com a Teixeira Duarte, os primeiros quatro edifícios do projecto continuam em construção.

