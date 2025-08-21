Mais uma vítima mortal na Estrada Nacional 118 em Benavente

Acidente na Várzea de Samora, à saída de Benavente, causou um morto e três feridos. Insegurança da EN 118 tem sido uma preocupação constante para autarcas da Lezíria do Tejo. Há um projecto da IP para requalificar a estrada, mas ainda nada se sabe sobre ele.

Uma colisão entre uma viatura ligeira e um pesado de mercadorias, em Benavente, causou na terça-feira, 19 de Agosto, um morto e três feridos, e obrigou ao corte da Estrada Nacional (EN) 118, informou fonte da protecção civil. “Foi registada uma vítima mortal, no local, e três ocupantes das viaturas envolvidas sofreram ferimentos, sendo que dois são feridos graves e um ferido ligeiro”, disse à Lusa fonte do Comando sub-regional Lezíria do Tejo.

O alerta para o acidente ocorreu às 08h18, na Várzea de Samora, à saída de Benavente. A estrada Nacional (EN9) 118 que liga Samora Correia a Benavente, foi cortada ao trânsito para as acções de socorro e remoção das viaturas. Para o local foram mobilizados 25 operacionais apoiados por nove veículos dos Bombeiros de Benavente, Samora Correia e Salvaterra de Magos e as viaturas médicas de Emergência e Reanimação (VMER) dos hospitais de Vila Franca e de Loures. As causas do acidente estão a ser averiguadas pelo Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação da GNR.

No mês passado, também na EN 118, em Samora Correia, duas pessoas morreram na sequência da colisão entre um veículo pesado de mercadorias e dois ligeiros. Outras duas vítimas receberam assistência no local do acidente. A falta de segurança para quem circula naquela estrada tem sido uma preocupação para autarcas da Lezíria do Tejo. Já este ano, a IP avançou que está a elaborar um projecto para a requalificação da EN 118 nos troços entre Salvaterra de Magos, Samora Correia, Porto Alto e Alcochete, para “garantir melhores condições de circulação e reduzir os acidentes que continuam a acontecer com frequência”, explicou Carlos Coutinho, presidente da Câmara de Benavente.

Segundo o autarca, o projecto deverá contemplar a construção de cinco rotundas entre a rotunda do Belo Jardim, em Samora Correia, e Salvaterra de Magos. Além disso, continuou, deverão também ser construídas 11 novas rotundas no troço que liga o Porto Alto a Alcochete, no distrito de Setúbal. Ainda de acordo com o responsável, o município tem vindo a alertar nos últimos anos para a necessidade de requalificar os acessos rodoviários que atravessam aglomerados populacionais como Benavente e Samora Correia. “São aglomerados populacionais de grande dimensão. Em Benavente, por exemplo, há um ponto crítico no entroncamento da EN118 com o acesso à Vila das Areias, onde os acidentes são constantes”, referiu.

Carlos Coutinho apontou também o cruzamento entre a EN118-1 e a EN118, conhecido localmente como Triângulo das Palmeiras, como uma zona problemática. “É um cruzamento perigoso, com pouca visibilidade, e isso tem de ser resolvido”, afirmou, salientando que estas obras são “investimentos com impacto directo na qualidade de vida da população” e vão permitir resolver problemas identificados há vários anos.