uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-10-16
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.10.16 1ª página Cultura e Lazer Alenquer atribui apoio financeiro à ...
Alenquer atribui apoio financeiro à Associação Alenpalco
Simão Biernat - foto O MIRANTE

Alenquer atribui apoio financeiro à Associação Alenpalco

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Associação Alenpalco, Companhia de Teatro, vai receber um apoio financeiro de 4.500 euros, destinado à produção da peça “Pinóquio 2.0”. Encenada por Simão Biernat, a partir da obra de Carlo Collodi, a peça contará com 12 espectáculos no Auditório Damião de Góis, entre 10 de Outubro e 16 de Novembro de 2025. A proposta refere que a Alenpalco tem desempenhado um papel relevante na dinamização cultural da freguesia e do concelho, envolvendo a comunidade e apresentando peças de reconhecida qualidade, que enaltecem a cultura em Alenquer.

Alenquer atribui apoio financeiro à Associação Alenpalco
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...