Companhia Terra Amarela apresenta espectáculo no Teatro Virgínia

O Teatro Virgínia, em Torres Novas, vai receber a peça teatral A meio do Tejo, no sábado, 18 de Outubro, pelas 21h30. O elenco inclui pessoas seleccionadas aquando de uma formação/audição nos concelhos de Torres Novas, Sardoal, Tomar, Ourém e Alcanena, com e sem deficiência. Os bilhetes custam 8,5 euros, com descontos aplicáveis, e podem ser adquiridos na bilheteira local (segunda a sexta-feira das 11h00 às 12h30 e das 15h00 às 18h30), nos pontos aderentes FNAC e Worten, ou em bol.pt. Produzido pela companhia Terra Amarela, este espectáculo tem como sinopse: Quando menos esperávamos apercebemo-nos de um outro lugar. No meio do Tejo existe um país escondido onde neva ao mesmo tempo que chove, que faz sol e que se levantam vendavais. Entre o desejo de revelar a descoberta e o receio de nos cruzarmos com outros lugares, preparamo-nos para construir sons, diálogos, imagens, gestos e metáforas que consigam explicar o que somos e aquilo que desejamos colectivamente. As estações do ano guardam muitos países diferentes. Este país que até aqui esteve escondido no meio do Tejo, guarda o mundo todo.