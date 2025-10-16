Congresso internacional assinala centenário de Joaquim Veríssimo Serrão

A Academia Portuguesa da História vai organizar, de 22 a 24 de Outubro, o “Congresso Internacional História e Conhecimento Histórico: no Centenário do Nascimento de Joaquim Veríssimo Serrão”. O encontro vai ter lugar na Academia Portuguesa da História, em Lisboa, e conta com o alto patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O historiador Joaquim Veríssimo Serrão Veríssimo nasceu em Santarém em 1925, tendo falecido em 2020. É apontado como um dos mais importantes cultores do tempo contemporâneo.

O centenário do nascimento do historiador é motivo para a Academia Portuguesa da História, casa de que Veríssimo Serrão foi presidente entre 1975 e 2006, lançar actualizada reflexão sobre o saber histórico, convocando, em congresso internacional, investigadores portugueses e estrangeiros a fim de, na senda de Veríssimo Serrão, “buscar a visão de conjunto que permita captar a evolução de uma comunidade”, refere a organização.